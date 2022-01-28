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Профессиональное оборудование для салонов красоты KOSMO DOM

Компания KOSMO DOM работает с сфере косметологического оборудования уже более пяти лет. За эти годы оснащено более 1000 кабинетов по всей России и странах СНГ.

Наша компания помогает вам в выборе нужного Вам оборудования с самого начала, начиная с подбора комплекта, заканчивая подбором качественного аппарата. У нас Вы сможете приобрести не только качественное оборудование но и приятные цены порадуют Вас. Все аппараты имеют сертификацию, а значит Вы можете работать на них без каких либо проблем.

Каждый клиент для нас важен и мы дорожим, что Вы с нами!

Наши преимущества – Ваши выгоды!
  • Гарантия
    Мы предоставляем гарантию на весь товар, 12 месяцев
  • Доставка
    Осуществляем быструю доставку по Владивостоку, а так же во все регионы
  • Оплата
    Удобные способы оплаты
  • Рассрочка
    Возможна рассрочка от 6 до 12 месяцев
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Контакты
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Location
Приморский край, г. Владивостокул. Крылова, 58 (офис 1)
Time
Пн — Вс 09:00 – 20:00
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Оборудование и материалы для салонов красоты
Call+7 924 722-77-72
Call+7 924 125-94-11
MailKosmoDom.ru@mail.ru
LocationПриморский край, г. Владивостокул. Крылова, 58 (офис 1)
TimeЧасы работы Пн — Вс 09:00 – 20:00
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