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Профессиональное оборудование для салонов красоты KOSMO DOM
Компания KOSMO DOM работает с сфере косметологического оборудования уже более пяти лет. За эти годы оснащено более 1000 кабинетов по всей России и странах СНГ.
Наша компания помогает вам в выборе нужного Вам оборудования с самого начала, начиная с подбора комплекта, заканчивая подбором качественного аппарата. У нас Вы сможете приобрести не только качественное оборудование но и приятные цены порадуют Вас. Все аппараты имеют сертификацию, а значит Вы можете работать на них без каких либо проблем.
Каждый клиент для нас важен и мы дорожим, что Вы с нами!
Наши преимущества – Ваши выгоды!
- ГарантияМы предоставляем гарантию на весь товар, 12 месяцев
- ДоставкаОсуществляем быструю доставку по Владивостоку, а так же во все регионы
- ОплатаУдобные способы оплаты
- РассрочкаВозможна рассрочка от 6 до 12 месяцев
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