Профессиональное оборудование для салонов красоты KOSMO DOM

Компания KOSMO DOM работает с сфере косметологического оборудования уже более пяти лет. За эти годы оснащено более 1000 кабинетов по всей России и странах СНГ.

Наша компания помогает вам в выборе нужного Вам оборудования с самого начала, начиная с подбора комплекта, заканчивая подбором качественного аппарата. У нас Вы сможете приобрести не только качественное оборудование но и приятные цены порадуют Вас. Все аппараты имеют сертификацию, а значит Вы можете работать на них без каких либо проблем.

Каждый клиент для нас важен и мы дорожим, что Вы с нами!